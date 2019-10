Raid présumé contre Baghdadi : Ankara dit avoir été en coordination avec Washington

La Turquie a affirmé dimanche avoir été en "coordination" avec les Etats-Unis avant le déroulement de l'opération américaine en Syrie qui aurait permis, selon des médias américains, de tuer le chef du groupe Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi.



"En préalable à l'opération américaine dans la province d'Idleb en Syrie la nuit dernière, des échanges d'informations et une coordination ont eu lieu entre les autorités militaires des deux pays", a affirmé dans un tweet le ministère turc de la Défense.



Le ministère turc n'a apporté aucun autre détail.



Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de sources sur le terrain, des commandos américains ont été héliportés et débarqués dans la nuit dans la région d'Idleb où se trouvaient des "groupes proches de l'EI".



Dans la nuit de samedi à dimanche, les chaînes de télévision américaines CNN et ABC ont fait état de ce raid. Selon CNN, des tests sont en cours afin de confirmer la mort du chef du groupe jihadiste qui aurait fait exploser sa veste chargée d'explosifs pour se suicider au moment du raid.



"Le président des Etats-Unis fera une annonce très importante" dimanche à 09H00 (13H00 GMT) depuis la Maison Blanche, a annoncé un porte-parole à Washington. Donald Trump avait publié auparavant un message sibyllin sur Twitter: "quelque chose d'énorme vient de se passer !"