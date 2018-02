Radio NRJ démarre ses programmes au Maroc

Sur les 16 pays dans lesquels Radio NRJ est présente, le Maroc est le premier pays en Afrique où elle diffuse des programmes en version locale, indique Radio NRJ Maroc dans un communiqué, relevant que cela constitue une source de fierté pour son management et ses équipes, dont l’ambition est d’enrichir le paysage radiophonique et médiatique marocain à travers une offre de divertissement riche qui met à l’honneur les jeunes talents marocains.



Le lancement de la radio NRJ au Maroc s’accompagne par le déploiement de son activité Digital, à commencer par le site internet et l’application mobile, fait remarquer Radio NRJ Maroc, notant que le jeune public a accès grâce à ce dispositif à la radio et à un contenu de divertissement inédit, dynamique et évolutif.



"Au Maroc, NRJ se donne les moyens pour se hisser au rang de leader sur le segment du divertissement digital", précise la même source. "L’évolution du déploiement de la marque NRJ au Maroc nous conforte dans notre stratégie. Après avoir déployé l’activité événementielle à travers l’organisation d’une série d’événements à grands succès, nous sommes ravis de lancer l’activité Radio. Toutes les ressources nécessaires sont investies pour que la radio NRJ soit à la hauteur des attentes et aspirations du jeune public marocain", a indiqué Hakim Chagraoui, PDG de Radio Planet, société détentrice de la licence exclusive de la marque NRJ au Maroc. L’installation de Radio NRJ dans le Royaume est le fruit du partenariat stratégique entre NRJ Groupe et Radio Planet qui ambitionnent d'allier leurs savoir-faire pour permettre de démultiplier l’impact du déploiement de la marque NRJ au Maroc.



Convaincu que le format musical de NRJ saura séduire le public marocain, le management de NRJ Group mise beaucoup sur la complémentarité des territoires d’expression de la marque, en alliant la puissance digitale à une présence forte sur le terrain via l’événementiel pour aller à la rencontre du public marocain.





Atlasinfo avec MAP