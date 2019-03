Rachid Nekkaz accusé d'être un "islamiste"

« Cher monsieur, je ne vous ai pas serré la main, ça ne vous a pas échappé. Je crois très sincèrement que vous avez préféré la cravate à la barbe. Il me semble que vous êtes un islamiste bon teint certes, mais un islamiste. Vous cautionnez toutes les dérives de l'islamisme radical en France. Vous êtes un proche de Tariq Ramadan. [...] Si vous êtes l'alternative à Bouteflika en Algérie, je suis très inquiet pour eux», lance Pierre Liscia, élu du 18e arrondissement de Paris



Vexé, Rachid Nekkaz lui répond sèchement. « Vous ne m'avez pas serré la main. Donc, je ne vous répondrai pas. »



Les choses ne seraient pas arrêtées à la sortie du studio. Pierre Liscia se dit harcelé sur les réseaux sociaux, relaie le HuffPost, indiquant être dépassé par la quantité de messages qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter et Instagram, insultes et menaces s'accumulent à une vitesse incroyable.



L'élu a décidé de porter plainte.