Rabbah: Le gouvernement a interagi de manière positive et responsable avec les revendications des habitants de Jerada

La province de Jerada requiert '’un intérêt particulier’’, a-t-il dit lors d’une rencontre avec les présidents et membres des conseils élus et des représentants des partis politiques, en présence du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet et du président du Conseil régional, Abdenbi Bioui.



Intervenant à cette occasion, le ministre a fait savoir qu’en réponse aux attentes de la population locale, il sera procédé à la mise en place d’un plan d’action bien défini avec des engagements clairs pour promouvoir le développement socio-économique de la province. La rencontre se veut, selon lui, une occasion pour exposer les principaux problèmes auxquels fait face la province et proposer des solutions susceptibles de créer des opportunités d’emploi et d’améliorer la situation socio-économique des habitants.



Le ministre a indiqué, par la même occasion, qu’il a été décidé de doter la province d’une carte géologique pour explorer les potentialités minières dans cette région, et partant, donner une visibilité aux investisseurs, notant que son département veille au respect rigoureux des cahiers de charge relatifs à l’investissement dans le secteur minier et au contrôle des permis d’exploitation.



Evoquant les conditions de travail dans les puits de charbon, M. Rabbah a indiqué qu’une étude sur les conditions de sécurité dans ces puits sera lancée, et qu’il sera procédé à l’examen des moyens à même de garantir une exploitation idéale des mines de charbon à travers l’accompagnement des ouvriers, et ce pour améliorer leur situation économique et préserver leur sécurité. Il a assuré que son département est disposé à examiner toutes les suggestions afférentes à l’encadrement des jeunes pour créer leurs entreprises dans ce domaine.