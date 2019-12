Rabat: le chef du gouvernement s'entretient avec le secrétaire d'Etat américain Michael Pompeo

les deux parties ont salué le niveau de coopération bilatérale, relève le communiqué, rappelant que le chef de la diplomatie US avait co-présidé en novembre dernier à Washington, avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita, la 4ème session du dialogue stratégique Maroc-USA. Cette session a été l'occasion pour les deux pays de renouveler leur engagement au raffermissement de leur partenariat économique et au développement de méthodes innovantes pour mettre à contribution, d'une manière plus optimale, l'accord de libre-échange conclu entre Washington et Rabat.



L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre d’État chargé des droits de l'Homme et des relations avec le parlement, M. Mustapha Ramid, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita et du chargé d'affaires près l'ambassade des Etats-Unis au Maroc, M. David Greene..



Le secrétaire d'Etat américain aura, lors de son séjour, une série d'entretiens avec de nombreux responsables marocains.