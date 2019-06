Rabat : adoption de 3 conventions relatives à la ZLECAF et à l'accord de pêche durable Maroc-UE

Présentant les trois conventions, la Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta a mis en avant "l'importance stratégique de ces conventions pour le Royaume dans ses relations avec le continent africain en tant qu’espace d'appartenance et de profondeur stratégique pour le Maroc", soulignant toutefois le partenariat privilégié et vital unissant depuis un demi-siècle le Maroc à regroupement régional", indique la Chambre dans un communiqué.



Elle a de même salué le rôle de la diplomatie parlementaire dans l’adoption par le Parlement européen à une écrasante majorité des accords agricole et de pêche.



Selon le communiqué, le projet de loi n° 11.19 portant ratification de l'Accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), signé le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda) vise à faciliter l'intégration entre les marchés africains et à contribuer à augmenter la part du commerce intra-africain à 52% d'ici 2022. Cette Zone ouvrira la voie à une union douanière après quatre ans et à un groupement économique africain à l’horizon 2028.



La création de cette zone, ajoute la même source, ouvrira des perspectives prometteuses pour l’économie marocaine dans divers secteurs, et les entreprises marocaines seront en mesure de promouvoir leurs produits sur les marchés des pays africains rattachés par cet accord.



Abordant le projet de loi n°10.19 portant approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement du Royaume du Maroc et l'UE Rabat et le projet de loi 14.19 portant approbation de l’accord dans le domaine de la pêche durable, signé le 14 janvier 2019 entre le Royaume du Maroc et l’UE, Mme Boucetta a rappelé le partenariat distingué entre le Maroc et l'Union européenne, affirmant que "l'intégration des provinces du Sud du Royaume dans l'accord de pêche réaffirme sans conteste qu'aucun partenariat n’est envisageable avec le Maroc sans respect de son intégrité territoriale".



Le nouvel accord de pêche durable et son protocole d’application permettra à 128 navires de 10 États membres de l’UE de pêcher pendant 4 ans dans les eaux atlantiques adjacentes au Maroc, du Cap Spartel au Cap Blanc, y compris les eaux adjacentes aux provinces du Sud du royaume, rappelle la même source.