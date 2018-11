Rabat accueille le premier symposium international sur les cellules souches

Placée sous le thème "cellules souches : les dernières avancées en médecine régénérative et thérapies biomoléculaires", cette rencontre scientifique donnera lieu à des recommandations et propositions tendant à promouvoir la technique novatrice des cellules souches ou Stem Cells, désormais utilisée pour le protocole thérapeutique de plusieurs maladies considérées dans un passé proche comme incurables ainsi que dans le cosmétique, indique-t-on auprès des organisateurs.



Véritable révolution dans la sphère médicale, les cellules souches assurent le renouvellement des cellules d'une personne en étant capable de se diviser tout au long de sa vie. Elles peuvent ainsi pallier au phénomène de mort naturelle des cellules ou encore venir remplacer des cellules vieillissantes ou mortes suite à l'âge ou lésion.



De même, les cellules souches ouvrent la voie à des traitements plus efficaces et mini-invasives pour l’endurance sportive et pour de nombreuses conditions orthopédiques et blessures sportives, tels que le traitement pour les douleurs articulaires chroniques (tendinites, déchirures musculaires et méniscales et autres), souligne-t-on dans un communiqué.



Au Maroc, l'application de cette thérapie a vu le jour en 2017 grâce à un groupe de médecins représentant le CMR, partenaire de Global Stem Cells, groupe basé à Miami aux États-Unis.



Cette manifestation sera marquée par la tenue de plusieurs exposés portant notamment sur la "sécurité et puissance des cellules souches", les "extraits de cellules souches: nano-peptides organo-thérapeutiques et esthétiques basées sur les principes de Similia Similibus Curantur", "les dernières innovations dans le domaine de la médecine régénérative" et les "cellules souches allogènes du sang de cordon ombilical".



Organisé sous l’égide du ministère de la Santé, ce symposium verra la participation d’éminents médecins, spécialistes, experts, chercheurs, académiciens et professionnels de la santé marocains et étrangers, ainsi que d’autres personnalités du monde de la diplomatie, des médias et de la société civile.



Le MCR est un centre d'excellence en matière de thérapie cellulaire qui propose une pratique médicale internationale axée sur la procuration de solutions médicales complètes pour des traitements à partir de cellules souches.