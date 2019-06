Rabat abrite les travaux de la 27e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie

La 27ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) se tiendra les 14 et 15 juin à Rabat.



Cette assemblée qui aura lieu au siège du parlement sera marquée par l’examen de plusieurs questions, notamment l’intégration régionale en Afrique ainsi que les nouveaux défis auxquels se heurte le système parlementaire africain, indique lundi un communiqué de l'institution législative.



Elle sera en outre marquée par la présentation d’un rapport sur le programme digital de l’Assemblée parlementaire francophone et par l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique francophone, particulièrement dans la région du Sahel.



Les participants plancheront aussi sur les préparatifs de la 45e session de l’Assemblée parlementaire de la francophonie et la neuvième session du Parlement francophone des jeunes qui se tiendra en juillet prochain à Abidjan. L’Assemblée régionale Afrique de l’APF regroupe le Maroc, l’Égypte, la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Tchad, le Burundi, les Îles Comores, le Rwanda, le Djibouti, le Madagascar, l'Île Maurice et les Seychelles.



Y sont représentés également le Parlement de la Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale, la Commission parlementaire mixte de l’Union économique et monétaire des États de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le Parlement panafricain et l’Union parlementaire africaine.



La capitale du Royaume avait déjà accueilli du 22 au 24 mai 2017 la 25e Assemblée régionale Afrique de l’APF qui a été créée au Luxembourg en mai 1967. L’Assemblée est composée de parlements et d'organisations interparlementaires partageant les valeurs de la charte de la Francophonie.