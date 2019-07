Rabat: Sit-in devant le Parlement pour dénoncer le crime barbare de Hanane

Dans un communiqué, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc a exprimé sa grande stupeur et indignation après le crime abject de Hanane, commis au quartier El Malah de Rabat,



"Tout en présentant nos sincères et profondes condoléances à la famille de la défunte, nous ne pouvons nous empêcher d’exprimer notre colère et notre indignation face à ce crime abominable et d’interpeller les responsables et les décideurs de notre pays. A cet effet, nous accusons le silence et le mutisme qui a entouré cette affaire depuis plus d’un mois malgré le caractère odieux qu’elle revêt", déplore l'association.



"Nous accusons le fait que notre société en soit arrivée au point d’enfanter des monstres capables d’infliger autant d’horreurs et de souffrances aux femmes en toute impunité ; nous accusons le fait que les peines et tortures subies par les victimes et/ou survivantes de violences fassent l’objet de vidéos prises par des complices tout autant responsables que l’auteur principal du crime, et qu’elles soient largement diffusées créant un effet de normalisation et de banalisation de plus en plus accru ; nous accusons que la montée de la violence faite aux femmes soit banalisée au point de se délecter des actes de torture et terreur subis par les victimes (...)", s'indigne l"association.