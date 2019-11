RHN France-Maroc: le Forum économique se tiendra à la Station F

Dans dans le cadre de la Réunion de Haut Niveau (RHN) France-mAROC, le MEDEF International et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) organisent le forum économique de cette 14ème Rencontre, le jeudi 19 décembre 2019, à la Station F, a appris Atlasinfo de sources françaises.



La Station F est considéré comme le plus grand incubateur de start up au monde situé en plein sud de Paris. Cet espace de 34000 mètres abrite 3000 entrepreneurs, et plus de 1000 startups.



Ce forum économique de haut niveau sera sous l'égide d'Edouard Philippe, premier ministre français, et son homologue marocain Saad Eddine El-thmani, chef du gouvernement du Royaume du Maroc.



Cette rencontre sera consacrée aux communautés d'affaires française et marocaine et réunira plus de 300 chefs d'entreprises des deux pays, des membres des gouvernements français et marocain et des institutions animant la relation bilatérale. "Nous échangerons sur le développement de coopérations sectorielles ambitieuses et sur la montée en gamme du secteur privé marocain", a-t-on ajouté de mêmes sources.



La France et le Maroc ont des relations commerciales et financières privilégiées : la France est le 1er investiseur étranger (900 filiales) et le 2ème partenaire commercial du Maroc.