RHN France-Maroc: la Fondation des musées signe une convention de partenariat avec l'IMA

Le Maroc et la France ont signé, jeudi à Paris, plusieurs accords touchant à divers domaines de la coopération bilatérale, destinés à impulser une nouvelle dynamique au partenariat liant les deux pays.



La culture était également présente avec la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut du monde arabe (IMA) et la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc (FNMM) a été signée par Jack Lang, président de l'IMA et Mehdi Qotbi, président de la FNMM.



M. Qotbi a par ailleurs passé en revue les différentes expositions organisées depuis 2014 jusqu'à 2019, commençant par l'exposition "Cent ans de création" jusqu’à "Trésors de l'Islam en Afrique : De Tombouctou à Zanzibar".



La Biennale de Rabat a pris fin sur un grand succès. 140.000 visiteurs ont visite les différentes expositions qui ont essaimé dans la capitale.