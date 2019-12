RHN France-Maroc: arrivée des ministres Elalamy et Benchaâboune à Matigon (Vidéo)

La réunion trilatérale des ministres de l’Economie et des Finances, et de l’Industrie et du Commerce, Mohamed Benchaâboune, Moulay Hafid Elalamy et Bruno Le Maire, jeudi matin à Matignon, a ouvert le ballet des entretiens bilatéraux dans le cadre de la 14ème Rencontre de Haut Niveau (RHN) France-Maroc, présidée par les deux chefs de gouvernement, Edouard Philippe et Saâdeddine El Othmani.



A 11 heures, le Premier ministre fera son entrée à Matignon pour un entretien bilatéral avec son homologue français, Edouard Philippe, suivi d’une réunion plénière de la RHN avec les ministres français et marocains, ainsi que les deux ambassadeurs de France et du Maroc, Hélène Le Gal et Chakib Benmoussa.



Cet entretien bilatéral sera l’occasion pour les deux chefs de gouvernement de réaffirmer « le lien unique et particulier » entre la France et le Maroc, comme l’avait qualifié Edouard Philippe lors de la 13ème RHN à Rabat en novembre 2017.



« Le lien entre la France et le Maroc est un lien unique et particulier. Il a été marqué par l’histoire et façonné par les figures centrales de notre histoire commune », avait-il déclaré à Rabat, mettant l’accent sur « la force du partenariat qui unit la France et le Maroc » dans différents domaines politique, économique, sécuritaire, lutte contre le terrorisme, dérèglement climatique, gestion des flux migratoires, éducation, culture, sport, etc.



A l’issue de la réunion plénière, des conventions seront signées. Suivront une conférence de presse des deux Premiers ministres et un déjeuner de travail.



La RHN se poursuivra dans l’après-midi de jeudi par le Forum économique, organisé par les patronats des deux pays, CGEM et Medef, à la Station F sous le thème « France-Maroc : Innovons ensemble pour un nouvel élan économique et social ».



Ce forum de haut niveau sera consacré aux communautés d'affaires française et marocaine et réunira plus de 300 chefs d'entreprises des deux pays, des membres des gouvernements français et marocain et des institutions animant la relation bilatérale.



La France et le Maroc ont des relations économiques privilégiées : la France est le 1er investisseur étranger (900 filiales) et le 2ème partenaire commercial du Maroc.