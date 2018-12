RDC: au moins 5 morts dans une attaque de rebelles dans l'est

Au moins cinq personnes, quatre civils et un militaire, ont été tuées dans une attaque menée par des rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF) à Béni dans l'est de la République démocratique du Congo, a constaté dimanche un correspondant de l'AFP.



Après l'attaque ayant ciblé Masiani, un quartier de Béni, dans la nuit de samedi à dimanche, les corps des cinq victimes étaient à la morgue de l'hôpital.



Parmi les personnes tuées, toutes par balle, se trouvent quatre hommes (trois civils et un militaire) et une femme.



Trois personnes blessées ont été admises aux urgences de l'hôpital de Béni.



Selon des témoins, huit personnes au total pourraient avoir été tuées "par des ADF".



L'armée et les autorités n'étaient pas encore disponibles pour confirmer l'attaque et le bilan.



Les ADF sont un mystérieux groupe armé, aux opérations jamais revendiquées et sans aucun leadership affiché. Ils sont d'abord apparus comme un groupe de rebelles ougandais musulmans opposés au président Yoweri Museveni, et sont présents en RDC depuis 1995.



Ils sont accusés d'être responsables de massacres des plusieurs centaines de civils depuis octobre 2014.



La région, frontalière de l'Ouganda, est également frappée par une épidémie de la maladie à virus Ebola depuis début août qui a causé 346 décès, selon le bilan du ministère congolais de la Santé daté de samedi.