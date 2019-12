RATP: trafic toujours très perturbé mercredi avec 10 lignes de métro fermées (direction)

Le trafic RATP sera toujours très perturbé mercredi et similaire à celui de mardi, avec 10 lignes de métro sur seize fermées, au septième jour consécutif de grève contre la réforme des retraites, a annoncé mardi la direction.



Seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, de même que la ligne Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly). Les lignes de métro 4, 7, 8 et 9 "seront assurées partiellement aux heures de pointe" (06H30/09H30, 16H30/19H30). Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées. La moitié des bus circuleront.