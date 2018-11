RAM: Les vols Casablanca-Agadir, proposés à des prix accessibles à partir du 1er novembre

Ainsi, une convention signée récemment entre la RAM et la Région de Souss-Massa, en collaboration avec le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, fixe désormais le tarif du billet à 550 DH TTC (aller simple) en classe économique et à 1.100 DH TTC (aller simple) en classe affaires, a indiqué la compagnie dans un communiqué.



La fréquence des vols augmentera à 40 départs hebdomadaires, soit près de six vols par jour, a précisé la même source, ajoutant que ces vols seront opérés par des avions de types Boeing 737 NG et ATR-72. Royal Air Maroc compte désormais un réseau de 26 liaisons aériennes reliant les différentes villes du Royaume.



Outre les grandes villes comme Marrakech, Rabat, Tanger et Oujda, la compagnie nationale relie différentes autres villes telles que Laâyoune, Dakhla, Tan-Tan, Guelmim, Errachidia, Zagora, Essaouira, Tétouan ou Al Hoceima.



Cette nouvelle convention porte à huit le nombre de partenariats conclus entre la RAM et les différentes régions du Royaume, pour la promotion du transport domestique, fait savoir le communiqué.



"Le renforcement de ces partenariats a permis d'augmenter le trafic du transport aérien intérieur et de programmer les vols à des prix fixes et accessibles; ce qui contribue au développement du transport aérien domestique dans la perspective de renforcer l’attractivité des régions et de favoriser leur désenclavement et leur développement touristique", a souligné RAM.



"Étant un acteur majeur de la promotion et du développement touristique national, Royal Air Maroc renforce son engagement au service du développement territorial", selon le communiqué qui précise que le nombre des passagers transportés sur les vols intérieurs est passé à 1 million en 2017.