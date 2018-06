R-Révolution Santé, le 1er centre d'optimisation santé en Afrique ouvre ses portes à Marrakech

Situé dans le quartier de Targa, R-Révolution Santé est le premier centre d'optimisation santé au Maroc et en Afrique. Ce projet innovant a pour vocation d’aider et d’accompagner les personnes atteintes de maladies chroniques. Il agit également dans le cadre du préventif.



Ce centre pilote se trouve au cœur de la plus grande clinique d’Afrique, un établissement médico-chirurgical de plus de 140 lits. R-Révolution dispose d’une infrastructure de 750 m² comprenant des salles dédiées aux différentes évaluations, consultations médicales, éducation à la santé, un plateau d’entrainement doté des dernières technologies ainsi qu’une piscine où se déroulent de nombreuses activités aquatiques.



Afin de répondre au besoin des patients ce nouvel espace propose une approche globale, personnalisée, révolutionnaire et pro-active de la santé à travers une gamme d'évaluations et d'activités : bilan santé, séance de sport avec suivi médical, nutrition, coaching motivationnel, soins et bien-être.



Ce n’est autre que le spécialiste français en réhabilitation des malades chroniques, Fontalvie, qui est derrière ce projet innovant. Opérant dans le domaine depuis plus de 20 ans, le groupe a créé plusieurs cliniques de réhabilitation en France notamment le R-Révolution de Montpellier, formant ainsi avec celui de Marrakech les deux premiers centres dédiés à l’optimisation Santé.



« La médecine de santé est une innovation dont la première exigence est la cohérence. Innover c’est créer le monde de demain. Ce projet appartient à ce monde de demain qui sera celui de l’intelligence, du respect de la nature, de faire plus avec moins, de l’optimisation, de la responsabilisation de sa santé, du bien-être, des équilibres,» confie Jacques Desplan, président fondateur du groupe Fontalvie.



Devenir pleinement acteur et responsable de sa santé, c’est aujourd’hui possible selon les créateurs du centre. Un plan d’action santé personnalisé est même proposé à l’issue de plusieurs évaluations. La combinaison de diverses activités et ateliers permettent à chacun de travailler ses objectifs d’optimisation santé autour des 4 domaines du mode de vie : sommeil, nutrition, activités physiques et émotions.