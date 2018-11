Quinze morts découverts sur un bateau au large du Maroc, 53 migrants secourus

Des gardes-côtes de la marine ont trouvé "15 corps inanimés" à bord d'une embarcation "à la dérive depuis quatre jours suite à une panne de moteur" au large de Nador (nord-est), selon une note transmise à l'AFP par une source militaire.



A bord du bateau se trouvaient également 53 "rescapés" dont huit femmes, qui ont été ramenés au port de Nador, a ajouté cette source qui a précisé que les personnes secourues étaient originaires d'Afrique subsaharienne.



La marine avait annoncé vendredi avoir secouru, la veille, 289 migrants majoritairement subsahariens, là encore au large de Nador, lieu de passage privilégié des milliers de personnes qui empruntent la route de l'Espagne via le Maroc. Tous ont été "ramenés sains et saufs à bon port", selon la même source.



Près de 50.000 migrants clandestins et réfugiés sont arrivés en Espagne depuis janvier à bord de 1.859 embarcations, selon le ministère espagnol de l'Intérieur.



Depuis le début de l'année, au moins 630 migrants sont morts en Méditerranée occidentale en tentant de gagner l'Espagne, d'après l'Organisation internationale des migrations (OIM). Un total de 224 avaient péri en 2017 dans cette zone.



Entre janvier et fin septembre, le Maroc a stoppé 68.000 tentatives d'immigration clandestine et démantelé 122 "réseaux criminels actifs", selon un récent bilan officiel.