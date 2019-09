Quebec : Le corps de la pilote marocaine Hind Barch retrouvé

Le corps de la jeune Hind Barch, élève pilote marocaine qui avait disparu dans la nuit de mercredi à jeudi à bord de l’avion Cessna 172, a finalement été retrouvé ce samedi dans un secteur boisé de Racine.



Selon les médias canadiens, les recherches étaient menées au sol et dans les airs depuis jeudi, en collaboration avec l’Aviation royale canadienne (ARC), la Sûreté du Québec (SQ), Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC) ainsi que plus d'une centaine de bénévoles, notamment des amis de la victime.



«Bien que ce ne soit pas le résultat que nous souhaitions, nous espérons que cette découverte aidera la famille à vivre son deuil et nos pensées sont avec eux en cette période difficile. Nous remercions les bénévoles et la collectivité locale pour leur soutien dans les recherches. Nous remercions également la Sûreté du Québec et les bénévoles de SERABEC pour leurs efforts depuis le début des recherches», a déclaré le major Yann Patoine-Bédard, officier responsable du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton, 1re Division aérienne du Canada.



Une enquête sera menée pour déterminer les circonstances de l’incident, indiquent les autorités canadiennes.



Hind Barch, agente de bord chez Air Transat, avait quitté Mirabel mercredi soir aux commandes d’un Cessna 172 propriété de l’école de pilotage Cargair. Elle devait se rendre à Sherbrooke, puis revenir à Mirabel. La jeune femme aspirait à devenir pilote de ligne commerciale.