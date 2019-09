Quatre villes marocaines participent au 2è forum des villes historiques et culturelles en Chine

Quatre villes marocaines (Rabat, Errachidia, Zagora et Erfoud) ont pris part au deuxième Forum des villes historiques et culturelles qui s'est déroulé du 9 au 12 septembre à Chengdu, capitale de la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine).



Cet évènement est organisé alternativement en Chine et au Maroc par l'Association d'amitié et d'échange maroco-chinoise, l'Association du Peuple chinois pour l'Amitié avec l'Étranger et l’Association du peuple de la province de Sichuan pour l’amitié avec l’étranger. La première édition a été organisée en octobre dernier à Rabat.



Ce rendez vous à caractère culturel vise à faire connaitre les villes historiques, promouvoir la coopération pour la préservation de leurs cachets, partager des expériences dans le domaine de la gestion urbaines de ces cités, en plus de l'intensification des échanges culturels et économiques entre la province du Sichuan et des villes et régions du Maroc.



La délégation marocaine officielle participant à ce forum était composée notamment du maire d’Errachidia, Abdellah Hannawi, du maire de Zagora, Lahcen Ouaara, du maire d'Erfoud, Abdessalam Borji et Hicham Lahrech, secrétaire du conseil de la ville de Rabat, en plus des membres du bureau de l'Association d'amitié et d'échange maroco-chinoise, des hommes d'affaires et de l'artiste-peintre, Rachidi Souad.



Lors de cette manifestation, les villes marocaines participantes ont été présentées au public de ce Forum, en mettant en avant leur patrimoine historique, culturel et civilisationnel. L’accent a été également mis sur certaines villes chinoises de la province du Sichuan.



En marge de cette manifestation, une conférence sur les relations économiques bilatérales a été organisée pour présenter les potentialités économiques du Royaume, ses opportunités d’investissement et les atouts touristiques de ses différentes villes.



Des visites ont été aussi organisées au profit de la délégation marocaine dans les villes chinoises Ya'an et Meishan relevant de la province du Sichuan. L’occasion de faire des échanges avec divers interlocuteurs sur les expériences locales en matière de gestion urbaine des villes.



Le volet culturel du forum a été marqué par des expositions de photographies de la région de Drâa-Tafilalet et des tableaux de l’artiste-peintre Rachidi Souad.



Dans une déclaration à la MAP, le maire d’Errachidia, Abdellah Hannawi, a fait savoir que la participation des villes marocaines à ce forum a été fructueuse et contribué à la promotion de la coopération décentralisée entre les deux pays.



Il a de même noté que cette manifestation a permis aux responsables des villes marocaines participantes de bénéficier de la riche expérience des villes chinoises en matière des avancées technologiques dans le cadre du concept des Cités intelligentes et la gestion des équipements de proximité, notant que l'événement ouvre des perspectives prometteuses de coopération et de partenariat entre les villes des deux pays.



De son côté, le président de l'Association d'amitié et d'échange maroco-chinoise, M. Mohamed Khalil, s’est félicité de la profondeur des relations de coopération et d'amitié existantes entre Rabat et Pékin, rappelant que ces relations ont connu une nouvelle dynamique après la visite de SM le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, couronnée par la conclusion d’un Partenariat stratégique couvrant divers secteurs d’activité.



Par ailleurs, la délégation marocaine avait aussi pris part à la quatrième exposition Chine-Etats Arabes qui s’est tenue du 5 au 8 septembre à Yinchuan, chef-lieu de la province chinoise de Ningxia. Une participation qui a été également une occasion de rencontres et d’échanges avec des responsables chinois au sujet du renforcement de la coopération entre les villes des deux pays et une tribune pour présenter les opportunités d'investissement offertes par le Royaume.