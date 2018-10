Quatre soldats tués dans un attentat dans le sud-est de la Turquie

Quatre soldats turcs ont été tués jeudi dans l'explosion d'une bombe artisanale déclenchée par des séparatistes kurdes dans le sud-est du pays, a rapporté l'agence étatique Anadolu.



L'explosion, qui a aussi fait cinq blessés parmi les militaires turcs, s'est produite lors du passage d'un véhicule militaire dans la province de Batman, selon l'agence.



Le bureau du gouverneur de Batman, cité par l'agence, a imputé cet attentat au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.



Le sud-est de la Turquie est en proie à des violences quasi-quotidiennes depuis la reprise du combat entre le PKK et Ankara après la rupture, à l'été 2015, d'un fragile cessez-le-feu visant à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 40.000 morts depuis 1984.