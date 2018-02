Qualifications continentales Afrique-Europe de Kitesurf à Dakhla (Juniors) (4è journée) : les favoris s'imposent, belle prestation du Marocain Ouahmid

Ainsi, le Slovène Toni Vodisek a conservé la premier place dans le groupe '’Garçons /Europe’’, suivi du Français Benoit Gomez et de l’Italien Lorenzo Boscheltti.



Dans la catégorie ‘’Filles /Europe’’, l’Italienne Sofia Tamosoni s’est placée en pole position, devançant l’Espagnole Nina Font Castells et l’Italienne Sveva Di Marcellinara.



S’agissant des ‘’Garçon/Afrique’’, le Sud-africain Pieter Botha a occupé la première place, alors que la deuxième position est revenue au Marocain Jonas Ouahmid, suivi du Sud-africain Terje Magnus Gronewoud.



Chez les ‘’filles d’Afrique’’, la Sud-africaine Rut Gouws s’est imposée devant son compatriote Johane Botha et la Marocaine Assaia Rossafi.



Placées sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ces qualifications, organisées par l’IKA et l’Association Lagon Dakhla, sous l’égide du Comité national olympique, réunissent des jeunes riders africains et européens âgés entre 15 et 18 ans.



En marge de la compétition, de nombreuses activités sportives et ludiques ont été organisées au profit des jeunes et des enfants de la région de Dakhla, notamment des sessions d’initiation au Kitesurf animées par de jeunes riders marocains ainsi que des moniteurs spécialisés.



Dakhla est la 2ème étape des qualifications continentales de kitesruf, qui ont été inscrites cette année pour la première fois au programme des JOJ.



La première étape de ces qualifications a eu lieu à Cabaret, en République dominicaine, du 15 au 20 janvier 2018. La 3ème étape concerne la zone Asie et Océanie et se déroulera du 12 au 18 mars 2018 à Pranburi, en Thaïlande.