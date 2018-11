Qualifications CAN 2019 : les Lions de l'Atlas mettent fin à la série noire face aux camerounais

Dans cette rencontre, comme attendue, très serrée et assez équilibrée avec la balle plus concentrée dans l’entrejeu, les marocains ont tenté de diversifier leurs attaques en jouant sur la vivacité des deux latéraux, Hakimi et Mazraoui, qui n’ont cessé d’apporter de la fraîcheur à l’abordage, et les percées du '’combattant’’ Amrabat.



Mais à la pointe de l’attaque, Boutayeb était isolé au milieu des deux tours de contrôle de la défense centrale, Jérôme Junior Onguéné et Michael Ngadeu, une véritable muraille infranchissable que seuls les tirs de Ziyach tentaient de secouer ou encore la percée de Belhanda avant de servir l’attaquant de l’Ajax qui, devant le gardien Onana, rate en essayant de jouer à la finesse.



Dans l’autre camp, les hommes du Néerlandais Seedorf ont plus cherché la vitesse de leur capitaine Brillant Toko et de Christian Bassogog pour déstabiliser la dernière ligne des marocains où l’assurance tout-risque Benatia assurait son rôle, avec sang froid et fermeté, la quiétude et la sécurité.



Ils avaient, le plus besoin, de moments de clairvoyance, de la bonne vision et aération de balles, de magie de la part de Ziyach pour réussir le ‘’miracle’’ tant espéré d’un premier succès sur les Lions Indomptables.



Pour cela, ils devaient attendre le retour des citrons avant de reproduire cette bonne dynamique des qualifications et des phases finales du dernier mondial. L’incorporation du revenant Soufiane Boufal, qui a relevé Belhanda blessé juste avant la pause, a constitué le déclic pour le groupe de retrouver son style avec pressing et jeu à une touche de balle.



Et la récompense ne tarda pas à venir. Moins de dix minutes de la reprise, la sanction tomba après des opportunités où le milieu offensif du Celta Vigo était impliqué par ses qualités de provocation des adversaires.



A la 53è, sur l’une de ces offensives déroutantes avec les passes en triangle, Hakimi sert un caviar à l’insaisissable Boufal en pleine surface de réparation mais ce dernier, poussé irrégulièrement dans le dos, obtint le pénalty transformé en tout calme par Ziyach.



Ce coup de massue dérouta encore plus les camerounais, pratiquement perdus sur l’aire de jeu alors que les Lions de l’Atlas continuaient à bousculer leurs vis-à-vis pour aggraver la marque par le même Ziyach, auteur d’une frappe magistrale (64è) traduisant au tableau d’affichage cette supériorité dans le jeu.



L’addition aurait pu être plus salée tellement les hommes de Renard en voulaient et sont allés chercher cette victoire au fin fonds de leurs trippes d’autant que la défense des visiteurs était devenue prenable. Cependant le scorer en restera là pour que, finalement, les Marocains mettent fin à la série noire face aux camerounais en onze oppositions.



L’équipe ne s’est ainsi pas contentée d’une simple qualification mais d’une victoire de la confiance tout en faisant d’une pierre deux coups, un succès historique et la main mise sur la tête du groupe.