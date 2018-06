Qotbi : "La visite du président gabonais au MMVI conforte la diplomatie culturelle initiée par SM le Roi dans le continent"

Le président Ondimba était "très enchanté" de prendre part, en compagnie de son épouse, à cette exposition qui accueille des chefs-d'œuvre d'artistes de renom comme Georges Braque, Albert Marquet, Dali, Picasso, Miró, kandinsky, Hartung et bien d'autres géants de la peinture du 20e siècle, a déclaré M. Qotbi à la MAP.



"C'est un événement considérable qui se tient sur le continent africain", s'est félicité M. Qotbi, ajoutant que "jamais autant de grands noms de la peinture et de l'art en général n'ont été exposés, ni sur le continent ni dans le monde arabe".



"On était heureux de voir respirer ces couleurs et ces chefs d’œuvre de la Méditerranée" au cœur de cette "très belle exposition", qui rassemble une panoplie d'œuvres éblouissantes empruntées au Musée Centre Georges Pompidou, l'un des plus grands au monde, a-t-il ajouté.



Le président gabonais a également pris le temps, lors de cette visite, pour admirer la beauté de la peinture marocaine exposée au MMVI, dans le cadre d'un don octroyé par l'Académie du Royaume du Maroc, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI. M. Qotbi a en outre affirmé que l'exposition "La Méditerranée et l'art moderne" a enregistré plus de 10.000 visiteurs en moins d'un mois, notant que "le Maroc a énormément à offrir aux touristes qui se rendent dans le Royaume". Les Marocains doivent eux aussi saisir cette opportunité et venir nombreux apprécier cette collection, "qu'ils n'auront peut être pas l'occasion de voir ailleurs", a-t-il indiqué.



Se déclinant en 9 sections, l'exposition "La Méditerranée et l'art moderne" met l'accent entre autres sur le séjour prolongé sur la côte d'azur de trois géants de la peinture du 20e siècle, en l'occurrence Pierre Bonnard, Henri Matisse et Pablo Picasso, qui représentent tous les trois leurs propres ateliers explorant le thème de la peinture dans la peinture.