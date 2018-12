Qatar hôte de la finale de la Supercoupe entre le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunis

-La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, mercredi, la délocalisation au Qatar de la finale de la Supercoupe entre le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunis, vainqueurs respectivement de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions.



Le comité exécutif de la CAF a décidé de délocaliser au Qatar la finale de la Supercoupe entre l'Espérance de Tunis et le Raja de Casablanca, indique la confédération sur son compte Twitter.



La programmation précise de l'événement sera fixée ultérieurement, ajoute la même source.



La tradition voulait que la finale de la Supercoupe s'organise sur le terrain du club vainqueur de la Ligue des Champions.