Province de Boulemane: coupure de la circulation entre Missour et Njil le jeudi 2 mai (ministère)

Le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau annonce que la circulation sera coupée, le jeudi 2 mai 2019 de 13H00 à 16h00 sur la section de la route provinciale n° 5108 reliant Missour et Njil relevant de la Province de Boulemane (Maroc), annonce, mercredi, le ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.



Cette coupure permettra la réalisation des travaux de terrassement de cette section entre les P.K 34 au P.K 35 au niveau de la localité de Fom El Alag, précise le ministère dans un communiqué. La déviation de la circulation est possible par l’itinéraire suivant : La route régionale n°503 reliant Njil et Boulaajoul sur 48Km; la route nationale n°13 reliant Boulaajoul et Midelt sur 50Km; la route nationale n°15 reliant Midelt et Missour sur 71 Km, indique-t-on. Le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : www.equipement.gov.ma, la page Facebook de la Direction des Routes : www.facebook.com/METL.DIRECTION.DES.ROUTES et la nouvelle application « MaRoute » téléchargeable sur Smartphones, ou contacter le centre de permanence de la Direction des Routes sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.