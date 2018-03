Protectionnisme des Etats-Unis: l'UE doit "réagir rapidement" (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que si les annonces protectionnistes des Etats-Unis pour taxer les importations d'acier et d'aluminium étaient "confirmées", "il est important que l'Union européenne réagisse rapidement et de manière proportionnée".



"Il est clair que (ces mesures) seraient en contravention avec les règles de l'OMC (Organisation mondiale du Commerce): l'UE serait alors en droit, et ce serait le souhait de la France, de mener une action auprès de l'OMC et de prendre des contre-mesures" sur des biens américains, a-t-il précisé lors d'un point de presse avec le Premier ministre québécois Philippe Couillard.



