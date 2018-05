Projet de construction d'une interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal

Lors de cette entrevue, M. Rabbah a exprimé sa satisfaction du niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays en matière d’énergie, consolidée par les derniers accords signés dans ce domaine lors de la 13ème session de la réunion de haut niveau Maroc-Portugal, qui s’est tenue à Rabat en décembre 2017, indique un communiqué du ministère.



Il a rappelé que cette coopération s’inscrit dans une vision d’intégration régionale qui place le Maroc comme un relais entre l’Europe et l’Afrique, notamment en matière d’interconnexions et d’ouverture des marchés.



De son côté, M. Sanches s’est réjouit de l’intensité des relations bilatérales en matière d’énergie, appelant à les promouvoir, notamment dans des domaines prioritaires, tels l’intégration des réseaux et des marchés énergétiques, le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.



Cette rencontre a été marquée par la signature d'une déclaration conjointe à travers laquelle, les deux parties mandatent les opérateurs des réseaux des deux pays, à savoir, Rede Eléctrica Nacional (REN) pour le Portugal et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le Maroc, de proposer un modèle de construction et de financement pour l’interconnexion électrique entre les deux pays et ce, sur la base des résultats des études de faisabilité technico-économiques entreprises dans le domaine.