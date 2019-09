Projet d'accord USA-Talibans: un retrait de cinq bases prévu d'ici 135 jours

Le projet d'accord de paix négocié entre les Etats Unis et les talibans, et qui a été présenté lundi au président afghan Ashraf Ghani, prévoit un retrait américain de cinq bases militaires d'ici 135 jours. Selon l'émissaire US Zalmay Khalilzad, qui a été reçu par le président afghan, l'armée américaine retirera ses forces de cinq bases militaires d'Afghanistan si les talibans respectent leurs engagements.



"Nous sommes tombés d'accord, si les conditions sont conformes à l'accord, que nous quitterons d'ici 135 jours cinq bases dans lesquelles nous sommes présents actuellement", a-t-il précisé dans un entretien à la chaîne afghane Tolo News.



De son côté, Sediq Sediqqi, porte-parole du président afghan, a souligné que les "efforts des Américains et des autres partenaires porteront leurs fruits lorsque les talibans entreront en négociations directes avec le gouvernement afghan".



M. Ghani a nommé une délégation composée de 15 membres pour rencontrer les talibans lors de pourparlers inter-afghan prévus en Norvège dans les prochaines semaines. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait dit espérer qu'un accord de paix pourrait être conclu d'ici au 1er septembre, avant les élections prévues pour le 28 septembre en Afghanistan.



Le scrutin se déroulera comme prévu à cette date, selon M. Ghani, sauf que les observateurs se montrent peu convaincus à cause des violences survenues dans le pays.