Programme "Jeunes Marocains Ambassadeurs aux Nations-Unies", une plateforme au service de jeunes aptes à analyser les dynamiques interétatiques

Cette plateforme est à même de former des compétences de qualité pour devenir les meilleurs "ambassadeurs" du Royaume, ont-ils ajouté, notant que grâce à ce programme, les participants bénéficieront d’une ouverture sur la réalité internationale, la compréhension de l’actualité internationale, des relations interétatiques, des tensions globales et des méthodes de résolution pacifique des conflits.



Les différents intervenants ont tenu aussi à préciser que les bénéficiaires de cette formation seront informés sur la nouvelle approche à adopter pour la résolution des actuelles tensions internationales et sur les modalités de gestion des rapports interétatiques à travers l’étude, les analyses et la pratique des instruments du fonctionnement de la diplomatie moderne et des carrières internationales grâce à la méthodologie interdisciplinaire.



Dans son intervention, le secrétaire Maroc du Rotary international (District 9010), Jalal Zemmama, a mis l’accent sur les programmes de cette association qui aident les jeunes à acquérir des compétences et parfaire leur éducation.



Il s’agit des clubs "Rotaract", qui rassemblent des jeunes de 18 à 30 ans pour échanger des idées avec les leaders locaux, développer leur aptitude au leadership et leurs compétences professionnelles et les clubs "Interact" regroupant des adolescents de 12 à 18 ans pour développer leur aptitude au leadership et élargir leurs horizons au travers d'actions et d'activités.



Le président du World Council for Youth and Diplomacy et Directeur de l’IDA Maroc, Pr. Abderrahmane Chabib, a tenu à rappeler que la première édition de ce programme a connu un franc succès avec la participation de plusieurs acteurs institutionnels, notant que ledit programme permettra de former les jeunes et les sensibiliser autour de l’importance des relations internationales et du leadership du Maroc au niveau planétaire.



Le président de l'Organisation professionnelle des comptables agréés (OPCA) et président de la Commission "Investissement et compétitivité" et de la Commission "Juridique et mode alternatifs de règlements des différends" à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Pr. Mohamadi El Yacoubi, a souligné pour sa part, que ce programme permet aux étudiants de pallier le manque au niveau des soft skills, mettant l’accent sur la nécessité d’une formation dans le domaine de la diplomatie parallèle pour les jeunes.



"Cette formation aura un grand impact sur le développement des compétences de ces jeunes, car elle favorisera leur ouverture à international et facilitera leur accès aux postes de responsabilité au sein des organisations internationales", a déclaré le directeur du Laboratoire de recherche "Nouvelles pratiques de gestion" (NPG) et président du Conseil africain de l’entrepreneuriat et de l’innovation (CAEI), Pr. Farid Chaouki.



Ce programme porté par IDA Maroc, en partenariat avec Rotary international, l’Académie Diplomatique Italienne, le World Council for Youth and Diplomacy de New York, le CAEI, permettra d’accompagner ces jeunes issus de diverses filières et couches sociales via des formations et des échanges aux Nations-Unies, a-t-il indiqué, relevant que les étudiants marocains ont besoin de ce genre de programme pour compléter leur formation théorique, afin de mieux intégrer le marché de l'emploi.



Les bénéficiaires du programme "Jeunes Marocains Ambassadeurs aux Nations-Unis" ont entamé, samedi à Marrakech, leur formation, par une première session autour du thème "Le Maroc et les relations internationales" animée par le président du Centre d'Etudes et Recherche en Sciences Sociales (CRESS), Pr. Abdelmoughit Benmassaoud Tredano.



"Jeunes Marocains Ambassadeurs aux Nations-Unis", rappelle-t-on, est un projet social de formation et de renforcement des compétences qui est adressé aux jeunes marocains, sélectionnés à l'échelle nationale.



Ces jeunes entameront un parcours de formation d'excellence sous la supervision de personnalités du monde politique, économique, social et diplomatique au Maroc et à l’étranger.



Le programme d’une durée de 4 mois (180 h) est constitué de deux modules : une première partie composée de séances, séminaires, conférences et débats au Maroc et une deuxième partie d’un workshop à New York et aux Nations-Unies.



Il vise à acquérir aux bénéficiaires des aptitudes dans le "public-speaking", le travail en équipes (team-work) et l’interaction avec les autres groupes de travail, la gestion du stress, la résolution de problèmes (problem-solving), la pratique des propres connaissances théoriques et le travail personnel de recherche et d’approfondissement, ainsi que l’organisation des informal-interpersonal relationships qui agissent aussi bien au niveau international que dans de nombreux contextes (diplomatique, juridique, économique, académique).



Une fois la préparation au Maroc achevée, les participants voyageront à Manhattan, au cœur de New York, pour participer à un atelier et expérimenter en première ligne les challenges de la politique, l’économie et la diplomatie internationale. Une semaine intense pleine de conférences, rencontres, débats, visites culturelles, qui rendra cette expérience unique dans leur vie.