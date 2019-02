Profanation en France: un ministre israélien appelle les juifs à rejoindre l'Etat hébreu

Le ministre israélien de l'Immigration, Yoav Gallant, a appelé mardi les juifs à émigrer pour l'Etat hébreu après la profanation d'un cimetière juif dans le nord-est de la France.



"Je condamne vigoureusement l'antisémitisme en France et en appelle aux juifs: rentrez à la maison, immigrez en Israël", a dit M. Gallant sur Twitter.



M. Gallant s'exprimait après la profanation de 80 sépultures d'un cimetière juif en Alsace, découverte le jour même où les autorités française appellaient à la mobilisation face à l'augmentation des actes antisémites en France.



"La profanation (de ce) cimetière réveille les images de périodes sombres dans l'histoire du peuple juif", a dit M. Gallant.



Il a indiqué qu'il avait rendu visite la semaine passée à la communauté juive de Paris. Celle-ci fait face à une "offensive antisémite et au processus d'assimilation", a-t-il dit.



"L'assimilation" - sociale ou culturelle à travers le mariage par exemple - de leurs coreligionnaires à leur milieu environnant est une préoccupation d'un certain nombre de juifs inquiets de la préservation de leur identité.