La proclamation du 19 novembre "Journée du Maroc à Los Angles" est un hommage à un pays qui constitue "un phare de lumière et d’espoir" pour le Moyen-Orient et le monde entier, a affirmé l’ancien maire de la métropole californienne, M. Antonio Villaraigosa.



"Ce fut un véritable honneur pour moi de travailler avec la mairie de Los Angeles pour déclarer aujourd'hui la "Journée du Maroc", à travers laquelle nous honorons un pays en tant que phare de la lumière et de l'espoir pour le Moyen-Orient et le monde entier", a-t-il déclaré à l’issue d’un dîner de gala honorant la Dynastie Alaouite en tant que "Dynastie de Tolérance" et présidé, mardi soir à Los Angeles, par SAR la princesse Lalla Hasnaa.



"La ville de Los Angeles est la cité où le monde se réunit. Nous venons de tous les coins de la terre en direction du phare de la lumière qui nous accueille. Et à bien des égards, c'est aussi ce que le Maroc représente pour le Moyen-Orient, un lieu de tolérance, de paix et de coexistence, un lieu où les Juifs sont les bienvenus", a ajouté M. Villaraigosa qui a servi comme maire de 2005 à 2013.



Il a en outre a exprimé son admiration à "la réponse ferme" de feu Mohammed V à la demande du régime de Vichy de leur remettre tous les Juifs du Maroc, dans laquelle le regretté Souverain avait dit : "il n'y a pas de Juifs au Maroc, seulement des Marocains".



"Si nous pouvions tous vivre selon cette règle, à savoir que Marocains, Américains, Musulmans, Juifs et Chrétiens sont des êtres humains, le monde serait merveilleux!", a-t-il conclu.



La proclamation de la "Journée du Maroc à Los Angeles", par l’Assemblée et le Sénat de l’Etat de Californie, intervient en reconnaissance de l'engagement infaillible du roi Mohammed VI pour la tolérance et la paix.



Lue lors du dîner de gala organisé à l'initiative de "Em Habanim Sephardic Congregation and Community Center", cette proclamation souligne ainsi que la Dynastie Alaouite, sous feus Mohammed V et Hassan II, et actuellement le roi Mohammed VI, a "démontré l'engagement du Maroc à être une voix de la paix en Afrique du Nord et dans le monde arabe, en particulier pour la communauté juive qui possède une longue histoire au Maroc".



Le texte de la Proclamation félicite le souverain et le Maroc pour "leur engagement sans faille dans la lutte contre l'antisémitisme en Afrique du Nord à travers l'éducation, et pour la création d'un environnement propice à l'inclusion, à la tolérance et à la paix" au sein du Royaume, affirmant que cet effort est à même de servir de modèle pour les autres pays de la région.