Prochaine rencontre entre Trump et le prince héritier des Emirats (Maison Blanche)

Cette annonce intervient quelques jours après que la Maison Blanche a indiqué que Donald Trump recevrait l'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad al-Thani le 10 avril dans l'espoir de trouver une issue à la crise diplomatique qui secoue le Golfe.



Bahreïn, l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont coupé leurs relations diplomatiques et commerciales avec le Qatar l'année dernière, accusant Doha de financer des groupes extrémistes --ce que Doha dément-- et de se rapprocher de l'Iran, grand rival de Ryad.



"Le président et le prince héritier ont hâte de se rencontrer à la Maison Blanche pour poursuivre la discussion sur les moyens de renforcer le partenariat stratégique américano-émirati", indique la Maison Blanche dans un communiqué.



Donald Trump s'est entretenu vendredi avec le prince héritier émirati "afin de discuter des développements régionaux et des possibilités de renforcer la coopération sur toute une série de questions économiques et de sécurité", assure le communiqué.



Le président américain a remercié le prince héritier "pour son leadership fort concernant la manière dont les Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG) peuvent et devraient mieux contrer les activités déstabilisatrices iraniennes et vaincre les terroristes et les extrémistes", poursuit la Maison Blanche.



Le CCG comprend six pays: outre les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman et le Qatar. Une grave crise diplomatique oppose le Qatar à l'Arabie saoudite et ses alliés depuis juin 2017.