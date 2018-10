Procès du sous-marin danois: Peter Madsen définitivement condamné

Peter Madsen, condamné en appel à la perpétuité pour le meurtre de la journaliste suédoise Kim Wall à bord de son sous-marin en 2017, ne portera pas l'affaire devant la Cour suprême, rendant sa condamnation définitive, a annoncé lundi son avocate.



"Il a décidé de ne pas porter l'affaire devant la Cour suprême", a écrit Betina Hald Engmark à la télévision publique DR.



Fin septembre, la justice danoise avait confirmé en appel la condamnation de l'inventeur de 47 ans à la prison à vie.



L'affaire, unique dans les annales judiciaires du Danemark, a connu un retentissement médiatique sans précédent dans ce royaume.



Sans être passé aux aveux, défendant bec et ongles la thèse de la mort accidentelle, ce quadragénaire connu dans son pays pour avoir construit des submersibles et des fusées contestait la durée de sa peine mais n'avait pas fait appel du verdict de culpabilité prononcé en première instance.



"Il veut mettre un point final (à cette affaire) et espère une normalisation de ses conditions de détention", a expliqué à DR son avocate.



"Il a notamment l'impression qu'essayer de porter l'affaire devant la Cour suprême augmentera la durée de l'interdiction de visite", a-t-elle écrit.



Peter Madsen est actuellement emprisonné à Herstedvester, un centre qui propose aux détenus des soins psychiatriques.



Le 10 août 2017, il avait embarqué au large de Copenhague dans son sous-marin artisanal Kim Wall qui projetait d'écrire un reportage sur ses aventures. Elle avait été portée disparue dans la nuit par son compagnon et son corps avait ensuite été retrouvé en mer, démembré.



Pour les légistes, la jeune femme est "probablement" morte à la suite d'un égorgement ou d'un étouffement, après avoir subi de nombreux sévices, mais les causes de sa mort n'ont pu être établies avec certitude.