Prix du Maroc du livre 2019: Boussouf pour l'adoption de critères d'objectivité et de neutralité

Le ministère de la Culture et de la communication - département de la Culture- a annoncé mercredi l'installation des comités scientifiques du Prix du Maroc du livre pour l'année 2019, qui seront présidés par le Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME).



Lors d'une réunion mercredi avec les membres de ces comités, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laâraj , a souligné l'importance de ce prix, un rendez-vous annuel qui rend hommage aux œuvres exceptionnelles dans les domaines intellectuel, créatif et de traduction, a rapporté le ministère dans un communiqué.



M. Laâraj a exprimé la détermination du ministère à sélectionner et réviser les dispositions organisationnelles du prix, pour élargir les domaines de compétitions, indiquant que des modifications importantes ont été introduites dans le but d'adapter ce prix à la nouvelle constitution du Royaume.



Il s'agit d'ajouter trois nouveaux prix, à savoir le prix d'encouragement de la créativité littéraire amazighe, le prix d'encouragement des études culturelles amazighes et le prix du Maroc du livre destiné aux enfants et aux jeunes, a-t-il précisé.



Abdellah Boussouf a pour sa part assuré que les comités sont déterminés à adopter les critères d'objectivité et de neutralité dans l'évaluation des œuvres en compétition, de façon à servir le prix et son message symbolique.



Les résultats seront annoncés le vendredi 20 septembre 2019, alors que la cérémonie de remise des prix est prévue pour le vendredi 18 octobre 2019, a ajouté le ministère.