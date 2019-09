Prix Shoman pour les chercheurs arabes: le Marocain Mohammed Daoudi lauréat de l'édition 2019

Le chercheur marocain Mohammed Daoudi, professeur à l'université Roi Abdelaziz pour les sciences et la technologie en Arabie Saoudite, a remporté la 37è édition du Prix Abdul Hameed Shoman pour les chercheurs arabes en 2019, dans la catégorie des sciences de l'ingénierie.



Environ 382 candidats étaient en lice pour le prix de cette année, dont quinze ont été primés dans les domaines scientifiques, littéraires et intellectuels.



Ce prix, qui comprend six catégories variant chaque année, a été remporté, ainsi, ex-aequo par le Libanais Marouan Mohammed et le Palestinien Bassam Rochdi dans la catégorie "Sciences médicales et de santé", tandis que l'Egyptien Imam Abdellatif a décroché le prix du "développement du traitement des maladies qui menacent la vie".



En "sciences de base", le prix a été glané par le Palestinien Ismael Khalil et l'Egyptien Ahmed Mohamed, alors que pour ce qui est du "Modèle sportif", le trophée a été décerné au Libanais Omar Mohammed et au Jordanien Chaher Mohamed.



Le prix des "sciences humaines, sociales et éducatives" a été décroché par Souleimane Ben Mohammed El Belouchi du Sultanat d'Oman, tandis que le prix des "sciences technologiques et agricoles" a été remporté par le Palestinien Mustapha Arsan.



L'Egyptien Said Mohamed a obtenu, de son côté, le prix des "sciences économiques et administratives".



La Fondation Shoman avait lancé en 1982 ce prix en reconnaissance de la production scientifique dont la publication est de nature à hisser les savoirs scientifiques et appliqués, à sensibiliser sur la culture de la recherche scientifique et à contribuer à résoudre les problèmes prioritaires sur les plans local, régional et mondial.



Le Prix Shoman des chercheurs arabes s'intéresse à la recherche scientifique et célèbre, chaque année, les chercheurs arabes distingués et vise à soutenir la recherche scientifique dans le monde arabe.