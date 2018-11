Prise en charge santé des chibanis : "Immense satisfaction" de l’association "CAP SUD MRE"

L’association « CAP SUD MRE » a exprimé jeudi son « immense satisfaction, suite au passage au Parlement Français, mercredi 28 novembre 2018, d’un amendement rétablissant dans leur droit à la portabilité de la couverture de la Sécurité Sociale, sans condition de résidence, nos retraités immigrés, Chibanis ».



« Après plus de 7 ans d’interpellations auprès des autorités des deux rives, afin de rétablir cette rupture de droits inadmissible pour nos retraités, M. Olivier Véran, Président du Groupe des affaires sociales, nous a permis, depuis janvier 2018, d’engager un travail de fond afin de résoudre cette distorsion de droit envers l’ensemble des retraités immigrés de France », se félicité l’association dans un communiqué parvenu à Atlasinfo, précisant qu’Olivier Véran, Mustapha Laabid, président du Groupe d’Amitié France-Maroc, et la députée Fiona Laazar, ont rédigé un courrier commun, associés à 17 autres parlementaires, explicite sur la distorsion de droit que subissent nos retraités immigrés, à destination du Premier ministre, Édouard Philippe.



L’association a mené des actions auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, qui a permis d’annoncer qu’une première solution rapide devait aboutir.



« Quinze jours ont suffi pour que cela soit amendé ! Il était urgent de rétablir l’égalité des droits en intervenant en faveur des retraités étrangers, au même titre que les retraités de nationalité française établis à l’étranger, en modifiant la condition de résidence, ouvrant ainsi leur droit à la Sécurité Sociale », poursuit CAP SUD MRE.



L’association rend également hommage à l’ensemble des associations de terrain qui oeuvrent au quotidien auprès de ces retraités dans un soutien moral, économique et surtout administratif.