Prise d'otages en cours dans le 10e arrondissement de Paris

Une prise d'otages est en cours dans une entreprise située rue des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris. Selon nos informations, la BRI est sur place. L'individu serait entré avec un bidon d'essence et une arme de poing. Il aurait également une bombe en sa possession.



L'homme communique avec la BRI et demande aux policiers de quitter les lieux. Il souhaiterait également être mis en relation avec l'ambassadeur d'Iran et veut donner un courrier aux autorités françaises.