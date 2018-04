Présidentielles au Paraguay : Mario Abdo Benítez en tête avec 47,47% des suffrages (résultats partiels)

Benitez a obtenu 47,47% des suffrages exprimés tandis que le candidat de l'alliance Ganar, Efrain Alegre est crédité de 42,15% des voix après le décompte officiel de 46,93% des bulletins de vote.



Huit autres candidats briguent la présidence mais leurs chances de remporter le scrutin à un tour sont minimes. Benitez étant donné favori dans les derniers sondages d’opinion devant Alegre.



Près de 4.241.507 électeurs étaient attendus aux urnes dimanche pour choisir celui qui succédera au président sortant Horacio Cartes, mais également pour renouveler les deux chambres du Parlement et désigner les gouverneurs et les assemblées des 17 départements du pays, de même que les 18 délégués au Parlement du Mercosur (Parlasur). Le taux de participation estimé par le TSJE était de 67,5%, soit un peu moins que celui atteint lors des élections générales d'avril 2013, où 68,6% avaient été atteints.



Près de 307 observateurs représentant différents organes comme l'Organisation des États américains (OEA) ou encore l’Union Européenne ont suivi ces élections, les septièmes depuis la chute de la dictature en février 1989.



Le TSJE et les observateurs internationaux ont convenu que le processus électoral s’est déroulé sans incident notable et avec une organisation électorale optimale.