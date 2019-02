Présidentielles au Nigeria: plus de 92% des bureaux de vote ont été ouverts

Plus de 92% des bureaux de vote ont été ouverts, samedi au Nigeria, lors des élections présidentielles qui se sont déroulées dans un calme relatif, a affirmé le porte parole de la commission électorale indépendante (INEC), Festus Okoye.



"92,6% des bureaux de vote avaient été ouverts. Les élections se dérouleraient dimanche dans les zones où elles n'ont pu avoir lieu pour des raisons logistiques", a-t-il indiqué, rapporte la presse locale.



72 millions d'électeurs enregistrés étaient attendus dans près de 120.000 bureaux de vote pour élire un président, 360 députés et 109 sénateurs, après le report in extremis des élections, qui devaient se tenir samedi dernier, pour des raisons logistiques.



Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur devra obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 Etats de la fédération auxquels s'ajoute le territoire de la capitale fédérale, Abuja. Sinon un second tour aura lieu dans une semaine.