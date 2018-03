Présidentielle russe: Poutine sera satisfait de tout score lui permettant d'être élu

Interrogé sur le score qu'il jugerait satisfaisant, le président russe a répondu, selon les images retransmises par l'AFPTV: "N'importe lequel, du moment qu'il me donne le droit d'exercer la fonction de président".



"Je suis sûr du programme que je propose au pays", a-t-il assuré, dans le bureau de vote numéro 2151, dans les locaux de l'Académie des Sciences de Moscou, où il a déjà plusieurs fois mis son bulletin dans l'urne ces dernières années.



Les bureaux de vote ont ouvert à 20h00 GMT samedi à Petropavlovsk-Kamchatsky, sur la côte pacifique russe, et les opérations de vote cesseront à 18h00 GMT dimanche à Kaliningrad, l'enclave russe bordant la mer Baltique.



Vladimir Poutine est opposé à sept candidats mais pas à son principal opposant Alexeï Navalny, déclaré inéligible.



Les derniers sondages accordent à Vladimir Poutine près de 70% des intentions de vote, 10 fois plus que son adversaire le plus proche. Si un nouveau mandat lui était effectivement accordé, sa longévité au pouvoir approcherait le quart de siècle, une durée que seul Staline a dépassée.



Beaucoup de Russes mettent à son crédit la restauration d'une puissance qui s'était évanouie après l'effondrement de l'URSS et le conflit qui s'est récemment ouvert avec Londres n'a en rien entamé sa popularité.