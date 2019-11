Présidentielle en Algérie : cinq candidats retenus

Cinq candidats ont été retenus pour la Présidentielle du 12 décembre prochain en Algérie, sur 23 dossiers déposés, a annoncé samedi l'Autorité d’organisation des élections (ANIE).



Lors d’un point de presse à Alger, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, a précisé qu’il s’agit de Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Belaïd, Azzedine Mihoubi et Abdelkader Bengrina.



Abdelmadjid Tebboune est le candidat qui a présenté le plus de parrainages, soit 124.000, dont 104.000 ont été validés, suivi de Ali Benflis (81.000 validés), Abdelaziz Belaid (85.000), Abdelkader Bengrina (83.000) et Azzedine Mihoubi (65.000), a-t-on souligné.



La même source a ajouté que 143 personnalités et partis politiques avaient retiré les formulaires de souscription, mais seuls 23 dossiers ont été déposés à l’expiration du délai fixé à cet effet, samedi 26 décembre. Beaucoup de candidats potentiels avaient buté sur l’opération de collecte des parrainages des électeurs.