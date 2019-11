Présidentielle en Algérie : cinq candidats officiellement en lice

Le Conseil constitutionnel algérien a officiellement retenu les dossiers de cinq candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre, dont deux ex-Premiers ministres de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a indiqué samedi son président.



Les dossiers de Ali Benflis et d'Abdelmadjid Tebboune, deux ex-Premiers ministres de M. Bouteflika, ont été retenus par le Conseil, a déclaré son président, Kamel Feniche, à la télévision nationale.



De même, ceux d'Azzedine Mihoubi, un ex-ministre de M. Bouteflika, Abdelkader Bengrina, ancien ministre issu d'un parti ayant soutenu M. Bouteflika, et Abdelaziz Belaïd, qui a fait partie d'organisations de jeunes ayant appuyé l'ancien chef d'Etat, a-t-il ajouté.



Au total, 23 candidats avaient déposé leurs dossiers pour participer au scrutin.



M. Bouteflika a été poussé à la démission en avril sous la pression conjointe de la rue et de l'armée, mais l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) n'a retenu que cinq d'entre eux le 3 novembre. L'Anie a ensuite transmis sa liste de candidats au Conseil constitutionnel pour la rendre officielle, après d'éventuels recours.



Selon M. Feniche, le Conseil a rejeté les recours déposés par neuf candidats.



Déclenchée en février, le mouvement de contestation refuse que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir, toujours aux mains d'ex-figures des 20 ans de présidence Bouteflika.



Vendredi, les manifestants ont rejeté les candidats à la présidentielle, perçus comme des "clones" de M. Bouteflika.



Depuis la démission de M. Bouteflika, Abdelkader Bensalah assure l'intérim à la présidence mais c'est le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui apparaît au grand jour comme l'homme fort du pays.



Le pouvoir a dû annuler, faute de candidats, un premier scrutin prévu le 4 juillet.