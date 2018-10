Présidentielle en Algérie : Bouteflika sera à nouveau candidat en 2019

Pressé par son camp depuis six mois de briguer un 5e mandat, le chef de l'Etat, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, pas plus que son entourage.



"Le président Bouteflika, également président du parti, est le candidat du FLN à l'élection présidentielle prévue en 2019", a déclaré M. Ould Abbes lors d'une cérémonie en l'honneur du nouveau chef du groupe parlementaire du parti, Mohamed Bouabdallah.



"Cette candidature est une revendication de tous les cadres et militants du FLN sur l'ensemble du territoire national", a-t-il ajouté, selon l'APS.



Le comité central (instance dirigeante) du FLN se réunira prochainement pour officialiser cette candidature, a déclaré à l'AFP le chef de cabinet de M. Ould Abbes, Nadir Boulegroune.



Chef de l'Etat depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Algérie, M. Bouteflika ne fait que de rares apparitions, sur un fauteuil roulant et ne s'exprime plus en public depuis son AVC. Sa santé fait l'objet de spéculations récurrentes.



En avril 2014, il a été réélu pour un 4e mandat, un an presque jour pour jour après cet AVC pour lequel il avait été hospitalisé durant trois mois à Paris.



A l'époque, M. Bouteflika n'avait mis fin aux interminables spéculations autour de sa candidature que deux mois avant le scrutin et une dizaine de jours avant la clôture des candidatures.



Durant plusieurs semaines, le secrétaire général du FLN de l'époque, Amar Saïdani, avait alors répété que M. Bouteflika serait candidat.