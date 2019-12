Présidentielle en Afghanistan : Ashraf Ghani l'emporte

Le président Ashraf Ghani a remporté la majorité absolue à l'élection présidentielle du 28 septembre en Afghanistan, a indiqué dimanche par la Commission électorale indépendante (IEC) afghane.



Selon les résultats préliminaires annoncés par l'IEC, le chef de l'Etat afghan actuel depuis 2014 a remporté 50,64% des voix, contre 39,52% pour son principal adversaire, le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah.



Les résultats définitifs seront annoncés une fois que d'éventuelles réclamations déposées par les candidats auront été traitées.



Dès l'annonce de l'IEC, le bureau d'Abdullah Abdullah, dans un communiqué, a déclaré qu'il s'y opposerait.



"Nous voudrions faire comprendre une fois de plus à notre peuple, à nos partisans, à la commission électorale et à nos alliés internationaux que notre équipe n'acceptera pas le résultat de ce vote frauduleux si nos demandes légitimes ne sont pas prises en compte", souligne le texte.



L'annonce des résultats préliminaires, initialement prévue le 19 octobre, puis le 14 novembre, avait été reportée à chaque fois pour des raisons techniques. Avec 1,8 million de votes restants, pour 9,6 millions d'électeurs enregistrés, cette élection a connu le plus faible taux de participation de tous les scrutins afghans.