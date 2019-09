Présidentielle: L'UE déploie 28 observateurs pour suivre la campagne électorale en Tunisie

L'Union européenne (UE) a déployé, à partir de ce mercredi, 28 observateurs dans tous les gouvernorats de la Tunisie pour suivre la campagne électorale pour la Présidentielle anticipée du 15 septembre courant, a affirmé la Cheffe-adjointe de la Mission d’observation électorale de l’UE en Tunisie, Marie-Violette Cesar.



Dans une déclaration à la presse, Mme Cesar a précisé que la Mission est composée d’une équipe cadre de dix experts en matière électorale arrivés à Tunis le 23 août, ainsi que de 28 observateurs de longue durée déployés dans tous les gouvernorats et 28 observateurs de courte durée qui seront déployés respectivement les 4 et 13 septembre dans tout le pays.



Elle a de même souligné que "le schéma se répétant pour les élections législatives et le second tour éventuel de l’élection présidentielle, dont la date pourrait être fixée au 13 ou 20 octobre", notant que la Mission sera renforcée par 30 diplomates des Etats membres de l’Union européenne, de la Suisse et du Canada en poste à Tunis.



"Les journées électorales des 15 septembre et 6 octobre seront ainsi observées par environ 100 observateurs européens, auxquels devraient se joindre pour les élections législatives une délégation de membres du Parlement européen", a ajouté la responsable européenne.



L’UE a déployé une Mission d’observation électorale en Tunisie à l’invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et du gouvernement tunisien pour l'observation de l'élection présidentielle anticipée et des législatives de 2019, a-t-elle encore précisé.