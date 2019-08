Présidentielle 2020: le Comité national démocrate vote contre la tenue d'un débat sur le changement climatique

Les candidats démocrates à la présidence ne sont pas autorisés à se produire ensemble en dehors des débats sanctionnés par le DNC.



Le texte, introduit à la demande des militants du changement climatique lors d'une réunion du Comité des résolutions fortement controversée jeudi – disait que le DNC, "continuera d'encourager les candidats à participer à des forums multi-candidats sur des problèmes spécifiques avec la comparution des candidats sur la même scène".



Les membres du DNC ont rejeté la résolution visant à lever une telle interdiction lors d'un vote par 222 voix contre 137.



Avant le vote, le président du DNC, Tom Perez, avait mis en place un système permettant aux membres des deux côtés de défendre leur raisonnement.



Le texte approuvé jeudi par le comité "a essentiellement levé l'interdiction faite aux candidats de ne pouvoir comparaître ensemble devant un forum ou une réunion de candidats", a déclaré à CNN Tina Podlodowski, présidente du parti démocratique de l'État de Washington.



Le texte approuvé en commission était également en contradiction avec la résolution elle-même, car il indiquait que "le DNC a conclu qu'elle ne devait pas tenir de débats consacrés à un sujet spécifique, ni accepter les demandes de tels débats émanant de candidats à la présidence individuels".



Il demande ensuite au DNC, à ses partenaires et à ses organisations d’organiser des forums sur le climat et d’inviter tous les candidats à participer et à prendre la parole lors de tels forums.