Présidentielle 2020: des démocrates socialistes d'Amérique massivement en faveur de Bernie Sanders

Les Démocrates socialistes d’Amérique (DSA) se sont massivement prononcés pour la candidature du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, dans sa deuxième tentative de briguer l’investiture du Parti Démocrate, rapporte mercredi The Daily Beast.



A l’issue d’une consultation, mardi soir, à laquelle ont pris part 13,324 membres des DSA, 76% parmi eux ont voté en faveur de Sanders et 24% contre, précise la publication, indiquant que le comité national de cette organisation devra tenir prochainement une réunion pour examiner les résultats de ce vote et acter un soutien définitif.



En 2016, les Démocrates socialistes d’Amérique avaient soutenu Bernie Sanders, ce qui a eu pour conséquence de décupler les demandes d’adhésion à ce groupe d’influence, qui se situe idéologiquement à l’extrême gauche du parti démocrate, rappelle The Daily Beast, notant que cette montée en puissance des DSA a culminé par l’élection à la Chambre des représentants de sa nouvelle muse, Alexandria Ocasio-Cortez.



Rappelons que Bernie Sanders et l’ancien vice-président, Joe Biden, qui n’a pas encore annoncé sa décision de se présenter à la présidentielle de 2020, se détachent du pack des candidats démocrates déclarés. Biden arrive en effet en tête dans l’Etat de l’Iowa, selon un sondage réalisé par le Des Moines Register/CNN/Mediacom, avec 27% des voix, alors que le sénateur de Vermont a pu recueillir 25% des intentions de vote des démocrates à la primaire de cet Etat.



L’étude fait, néanmoins, ressortir une montée en puissance de Sanders, qui n’en était qu’à 19% au mois de décembre dernier, alors que Biden en était à 32%.



Le vainqueur du caucus de l’Iowa arrive presque toujours à s’assurer l’investiture de son parti.