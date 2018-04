Présidence de l'AFP: Emmanuel Hoog, PDG sortant, jette l'éponge

-Le PDG sortant de l'Agence France-Presse Emmanuel Hoog, en poste depuis 2010 et qui s'était porté candidat pour un nouveau mandat de cinq ans, s'est retiré de la course mercredi, faute d'avoir obtenu le soutien de l'Etat.



"J'ai constaté ce matin que mon projet ne recueillait pas les soutiens nécessaires et indispensables de l'Etat, comme cela a été le cas, dans la continuité, depuis 2010 (...). J'en tire donc une conclusion: je retire, avec regret, ma candidature", a écrit M. Hoog, dans un courrier aux administrateurs de l'agence et diffusé à ses salariés.



Ce retrait a été annoncé alors même que le conseil d'administration devait auditionner ce mercredi M. Hoog et l'autre candidat en lice, Fabrice Fries. Malgré une demande de report effectuée par certains de ses membres, le conseil d'administration a décidé d'auditionner M. Fries.



Fabrice Fries, 58 ans, était président de Publicis Consultants jusqu'en 2016. Cet ancien haut cadre des groupes français Vivendi et Havas a fait l'essentiel de sa carrière au sein du secteur privé, après des études aux Etats-Unis et en France, achevées à l'Ecole nationale d'administration (Ena).



Pour être élu, il doit recueillir 13 voix sur les 18 membres qui composent le conseil d'administration de l'agence. Dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à réunir cette majorité requise au bout de trois tours, il reviendrait au conseil supérieur de l'AFP de proposer deux candidats au conseil d'administration, qui se prononcerait alors à la majorité simple, selon les statuts de l'Agence.