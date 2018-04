Présidence CGEM : Le candidat Hakim Marrakchi présente à Fès son programme

Intitulé ‘’CGEM 2021, libérer l’entreprise’’, le projet de Hakim Marrakchi et sa colistière Assia Benhida se décline en cinq principaux axes. Il s’agit d’agir pour la croissance et la compétitivité, le développement des opérateurs économiques, le développement régional et la croissance à l’international des entreprises marocaines, le développement des compétences et de l’employabilité et enfin pour une CGEM influente et proche de ses adhérents.



Le binôme Marrakchi-Benhida s’engage à établir un pacte de confiance avec le gouvernement et l’administration, revaloriser l’entreprise et la mettre au centre du progrès économique et social, libérer le potentiel de développement de l’entreprise en améliorant le climat des affaires et soutenir les entreprises dans leur développement régional et leur croissance à l’international.



Le programme, présenté devant des membres de la CGEM Fès-Taza, porte également sur la création des conditions favorisant l’émergence de la nouvelle économie et des métiers futurs et la transformation du Royaume en ‘’pays d’entrepreneurs où les femmes et les jeunes ont un rôle à jouer’’.



Selon un communiqué des deux candidats, ce programme sera enrichi par les rencontres avec les adhérents des différentes antennes régionales de la CGEM, lesquels seront invités à ‘’partager leurs préoccupations et leurs priorités en termes d'actions effectives à mettre en place pour permettre à tous de créer croissance et valeur et de s'inscrire dans un développement économique pérenne’’.



Chef d'entreprise, M. Marrakchi est un investisseur industriel depuis près de 30 ans et acteur actif dans plusieurs instances professionnelles, dont la CGEM, l'ASMEX (Association marocaine des Exportateurs), la FENAGRI (Fédération nationale de l'Agroalimentaire), le CETIA (Centre technique des industries agroalimentaires), le CNCE (Conseil national du commerce extérieur) et l'AB2C (Association des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs).



Sa colistière, Mme Benhida Aiouch est entrepreneure depuis 20 ans et experte en transformation des entreprises et gestion des affaires. Elle est administrateur au sein de la CGEM. Mme Benhida est également membre du Conseil d'administration du Club des femmes administrateurs du Maroc.