Présentation à Rabat du livre "Mohamed El Yazghi: éclairages sur le Sahara" du journaliste Youssef Jajili

Réalisé sous forme d'un long entretien avec l'ancien premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et ancien ministre d'Etat, l'ouvrage s'inscrit dans la continuité de l'enquête menée dans les camps de Tindouf par Youssef Jajili, et publiée sous le titre "une semaine dans l’État fantoche, enquête sur les camps du polisario à Tindouf".



Lors de cet événement organisé à l'initiative du Club diplomatique marocain, M. El Yazghi a affirmé devant un parterre d'hommes politiques que son livre se veut une contribution à faire connaitre la question du Sahara marocain, mettant en avant l'attachement indéfectible du peuple marocain à l'intégrité territoriale du Royaume.



"La question du Sahara est liée à notre identité", a-t-il souligné tout en incitant les écrivains à se consacrer davantage à ce sujet dans tous ses aspects, notamment politique, économique et culturel.



M. Jajili s'est de son côté dit fier de l'écho positif de l'ouvrage, désormais disponible en arabe, en français, en anglais et en espagnol, lequel constitue à ses yeux "un document historique" destiné à tous les Marocains, les jeunes en particulier.



Dans la préface, l'Ambassadeur Khalil Haddaoui écrit que la question du Sahara représente pour le Maroc une affaire sacrée qui concerne tant bien l'unité nationale que l'intégrité territoriale du Royaume, notant que le Maroc est dans son Sahara jusqu'à la fin des temps.



"J'ai publié plusieurs livres sur la question du Sahara mais je pense que ceci est la première fois qu'un dirigeant politique du calibre de Mohamed El Yazghi publie un livre sur le sujet sous forme d'entretien, dans lequel il dévoile des événements auxquels il a pris part et évoque des noms, dont lui même, qui ont été à l'avant-garde de la défense de la marocanité du Sahara depuis l'indépendance", relève-t-il.



Cet ouvrage de 212 pages de format moyen se décline en cinq parties, à savoir "Mohammed V et le Sahara", "Hassan II et la cause nationale", "le dossier du Sahara sous l'ère Mohammed VI", "Guterres...l'espoir?" et "les manœuvres militaires du polisario".



Lauréat du Grand prix national de la presse en 2011, le journaliste et écrivain Youssef Jajili est le fondateur du magazine "Al An" et ancien directeur de publication du site "le360.ma". Il a été directeur de contenu au pôle presse et communication du comité chargé de l'organisation de la 22ème Conférence mondiale sur le climat (COP22) à Marrakech, en 2016.